قناة «القاهرة الإخبارية» تعرض تقريرًا عن ركود اقتصادات العالم 2023

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا بعنوان «الركود يهدد الاقتصادات الكبرى في 2023»، إذ أن الاقتصادات الكبرى باتت على أعتاب ركود خلال العام المقبل، مع استمرار السياسات التشديدية للمصارف المركزية، فالبنوك المركزية أبدت استعدادها لمواجهة الركود العالمي في عام 2023، وفي الوقت نفسه وعدت بزيادة تكاليف الاقتراض مع معركتها المتواصلة ضد التضخم المرتفع.

توقعات برفع سعر الفائدة

وأضاف التقرير المذاع على «القاهرة الإخبارية»، أن رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض أسعار الفائدة، إذ لازال أمامه بعض الطريق سيقطعه لرفع الفائدة، كما أشار التقرير إلى إعلان رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، أن البنك سيمضي قدمًا في رفع أسعار الفائدة فترة طويلة، بينما يرى المسؤولون بالبنك المركزي الأوروبي أن منطقة اليورو دخلت الركود بالفعل خلال الربع الجاري.

الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب للوصول إلى نقطة النهاية بالانكماش

وأوضح التقرير أن الولايات المتحدة الأمريكية هي الأقرب للوصول إلى نقطة النهاية، فيما يتعلق برفع أسعار الفائدة، ولفت التقرير إلى أنه على الرغم من أن أسعار الفائدة الأمريكية، الأقل تأثيرًا بتداعيات الأزمة الأوكرانية، فإن مسؤولين بالفيدرالي الأمريكي توقع انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال 2023.