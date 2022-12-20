مستشار تحول رقمي لـ قناة القاهرة الإخبارية: الإعلام له دور كبير في مواجهة الشائعات

قال أشرف صلاح الدين، مستشار التحول الرقمي، إن الإعلام له دور كبير في مواجهة الأخبار المزيفة والمضللة.

الإعلام الجديد وسيلة سهلة لنشر الشائعات

وأضاف صلاح الدين، خلال برنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الإعلام الجديد بكل ما يحمله من وسائل وقنوات أصبح وسيلة سهلة جدا بأن ينشر أي شخص أي شيء يرغب فيه، موضحا أن راغبي نشر الأخبار المضللة يعتمدون على «الهندسة الاجتماعية»، وهي الرغبة الخاصة بكل شخص.

كثرة الشائعات في الإجازات

وتابع مستشار التحول الرقمي، أنه تكثر الشائعات والأخبار المضللة في الإجازات والمواسم وقبل الأعياد، ويكون دورنا كجهات رصد إعلامي أن نرصد باستخدام بعض الأدوات المتخصصة ونحلل الأخبار ونتأكد من مصادرها.

واستطرد: «أما المواطن العادي، فعندما يصل إليه أي خبر عليه أن يدخل على المواقع الرسمية، ويبحث عن الخبر هل هو موجود على المنصة أم لا؟»، موضحا أن هناك أدوات يستخدمها مثيرو الفتن في التضليل، وتكون بوضع شعار أي قناة معروفة مع خبر مضلل وصورة مسؤول، ويكتب عليها خبر عاجل، وكثيرون يشاركون هذه الأخبار دون تحري المعلومة الصحيحة».