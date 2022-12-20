قمة بغداد.. محاولات عربية وإقليمية لحل أزمات المنطقة

عقدت اليوم قمة بغداد بحضور رؤساء مصر والعراق وملك الأردن في عمان، وتعد هذه القمة الثانية من أجل إعادة العراق إلى الحضن العربي مرة أخرى.

كلمة الرئيس السيسي في قمة بغداد

وفي قمة بغداد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر إلى ملك الأردن، عبدالله الثاني بعد مبادرة لاستضافة مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، مثمنا جهود وتضحيات الشعب العراقي من أجل مواجهة التحديات خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، ومشددا على ضرورة دعم العراق ورغبته في تعزيز التعاون، ورفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي.

في الوقت الذي دعت فيه فرنسا وأطراف إقليمية في قمة بغداد إلى حل أزمات العراق والشرق الأوسط المتعددة بالطرق السلمية.

قمة بغداد.. كيف بدأت ؟

وأقيمت قمة بغداد الأولى في أغسطس 2021 بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعراق، وأشار العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني في كلمته إلى أن هناك تحديات كبيرة تواجه المنطقة وتزداد تعقيدا لكن هناك ثقة من أجل حل هذه الأزمات، لافتا إلى أن دور العراق محوري ورئيسي في المنطقة.

تعليق وزير خارجية السعودية على قمة بغداد

من جانبه قال وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، إنه على الجميع الوقوف بجانب العراق ودعم استقراره وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، متابعا: «لن ندخر أي جهد في ترجمة الشراكة مع دول المؤتمر على أرض الواقع انطلاقاً من إيمان السعودية التام بأن نماءها ورخاءها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بنماء ورخاء جيرانها والمنطقة أجمع».

هدف قمة بغداد

وتستهدف قمة بغداد بحسب الإليزيه إلى تقديم الدعم لاستقرار العراق وأمنه وازدهاره ودراسة الوضع في المنطقة كلها لأن العراق بلد محوري بحسب بيان أصدره قصر «الإليزيه».