بوتين يجتمع مع قيادات وزارة الدفاع الروسية غدا

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، اجتماعا موسعا للهيئة القيادية بوزارة الدفاع الروسية، مع دخول الأزمة الروسية الأوكرانية شهرها العاشر بعد أن بدأت في 24 فبراير الماضي.

تحديد مهام العام المقبل

وقالت الرئاسة الروسية «الكرملين»، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المركز الوطني لإدارة الدفاع يعرض خلال الاجتماع، أنشطة القوات المسلحة الروسية في عام 2022، بالإضافة إلى تحديد المهام للعام المقبل.

ويأتي هذا الاجتماع على خلفية مواصلة القوات المسلحة الروسية منذ 24 فبراير الماضي مهامها في أوكرانيا.