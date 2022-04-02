الرئاسة الروسية: هيبة الدولار اهتزت والدول تتحول للعملات الوطنية

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية «الكرملين» دميتري بيسكوف إن هيبة الدولار واليورو اهتزت بسبب ما وصفه بـ«ألعاب قطاع الطرق العقابية»، مؤكدًا أن عملية تحول الدول إلى استخدام العمليات الوطنية في تسوية المعاملات بات ضرورة حتمية.

وأضاف«بيسكوف» في حوار لتليفزيون بيلاروسيا، أن مكانة الدولار اهتزت بشكل رئيسي كعملة احتياطية رئيسية، موضحًا أن مرحلة التحول نحو العملات الوطنية بدلًا من الدولار في بدايتها، لكنها لن تتوقف، على حد قوله.

بيسكوف: العقوبات الغربية على روسيا تاريخية

وتحدث المتحدث باسم الرئاسة الروسية، عن العقوبات الغربية على بلاده، وقال إن بلاده تعرضت لعقوبات غير مسبوقة في التاريخ، موضحًا أنه لم يكن هناك أي دولة واجهت العقوبات التي تتعرض لها موسكو.

وبمنطق رب ضارة نافعة، تحدث المسؤول بالرئاسة الروسية عن أن هذه العقوبات غير المسبوقة تدفع روسيا للتفكير والعمل وإنتاج أشياء لم يكن يفكر الروس في إنتاجها من قبل.

مقبرة جماعية في أوكرانيا دفن بها 280 شخصا

وفي سياق حرب روسيا وأوكرانيا، قال رئيس بلدية بوتشا أناتولي فيدوروك لوكالة أنباء فرانس برس إن المدينة دفنت بالفعل 280 شخصًا في مقبرة جماعية، موضحًا أن الجثث تناثرت في الشوارع، وبعضها لا يتجاوز عمره 14 عامًا، مضيفًا: «قُتل كل هؤلاء الأشخاص بالرصاص في مؤخرة الرأس».

وقال إن العديد من الجثث كانت عليها ضمادات بيضاء لإظهار أنهم غير مسلحين.

ليتوانيا أول دولة تتخلى عن الغاز الروسي في أوروبا

وأعلنت دولة ليتوانيا وقف اعتمادها على الغاز الروسي، لتكون بذلك أول دولة أوروبية تقدم على هذه الخطوة، وفق ما نقلت قناة روسيا اليوم، رفض للعملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وأعلنت أنها منذ مطلع شهر أبريل الجاري، فإن البلاد تعمل دون واردات الغاز الروسي في إطار مساعي الحكومة الحالية للاستقلالية التامة بشأن الغاز القادم من روسيا.