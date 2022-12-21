6 أعراض إذا ظهرت على الطفل المصاب بالكحة توجه إلى المستشفى.. بينها القئ

حذر الدكتور طارق إبراهيم سحيم، استشاري أمراض الصدر والحساسية ومدير مستشفى الصدر بمحافظة السويس، من 6 أعراض عندما تظهر على الطفل المصاب بالكحة، لابد من التوجه به لأقرب مستشفى فورًا.

وأوضح «طارق»، أن العام الحالي، شهد إصابة الكثير من الفئات بالكحة، خصوصًا الأطفال، ولكن العلاج ينتج عنه تحسنًا بطيئًا.

العدوى الفيروسية هي النوع الرئيسي المنتشر حاليًا

وأشار استشاري الصدر، أن معدل العدوى أصبح أكثر انتشارًا عن الطبيعي، والأمراض التي تسبب الكحة بشدة أشهرها العدوى الفيروسية، التي تعد النوع الرئيسي في الإصابة بالكحة في الوقت الحالي.

أعراض يجب الذهاب إلى المستشفى عند ظهورها

وشدد «سحيم» على ضرورة الذهاب لأقرب مستشفى فورًا عند ظهور عدد من الأعراض على الطفل نتيجة إصابته بالكحة، كما يلي: