وفد «صحة النواب» يتفقد مستشفي إيزيس و«طب الأسرة» في ثان أيام زيارته للأقصر «صور»

تفقد وفد برلماني رفيع من لجنه الصحة بمجلس النواب، اليوم مستشفي إيزيس ووحدة طب الأسرة وحديثي الولادة بالبياضية، وذلك خلال زيارة الوفد إلى محافظة الأقصر لمدة 3 أيام.

ويترأس وفد لجنة الصحة بمجلس النواب الدكتور أشرف حاتم، ويضم الدكتور محمد الوحش والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيلا اللجنة والدكتور کریم بدر أمين سر اللجنة والنائب الدكتور محمد العماري .

واستقبل مدير مستشفي ايزيس بالبياضيه الدكتور الطاهر صباح الدين وعدد من الأطباء الوفد البرلماني من لجنه الصحة بمجلس النواب، لتفقد المستشفى والتعرف على الخدمات المقدمة للمواطنين بها.

الوفد البرلماني يطلع على الخدمات الطبية المقدمة في مستشفى إيزيس

واستعرض الدكتور الطاهر صباح الدين مدير المستشفي اوضاع المستشفى مؤكدا وجود 34 حضانه و4 غرف عمليات و6 غرف ولاده و 18 سرير داخلي وبنك دم تجميعي.

كما قام الوفد البرلماني بالاطلاع علي كيفيه الحجز وموعد الكشف والاطلاع الي السيستم الالكتروني للحجز والكشف وغرف تحضير العمليات، وتفقد الوفد غرف العمليات والحضانة.

يذكر أن وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب يقوم بزيارة الى محافظة الأقصر لمتابعه اعمال تطوير مستشفيات التأمين الصحي الشامل.

ويتفقد الوفد عدد من المستشفيات في مراكز محافظة الاقصر والوقوف علي أعمال تطوير بعض المستشفيات، ومن المقرر أن يلتقي الوفد البرلماني بمحافظ الاقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة وتستمر الزيارة الميدانية للوفد البرلماني 3 أيام، حيث تفقد الوفد أمس مبني الهيئات وزيارة مستشفى الكرنك بالأقصر وأعمال التطوير المستشفى الأقصر الدولي ومجمع الأقصر الدولي و بندر الأقصر، مركز طب الأسرة الجديد.

كما يقوم الوفد البرلماني اليوم بزيارة مستشفى حورس بأرمنت، ومركز طب الأسرة بالقرنة ومستشفى أرمنت وكذلك المركز الطبي بمنشأة العماري ومستشفى طيبه باسنا.

ومن المقرر أن يلتقي وفد لجنة الصحة بمجلس النواب اليوم بمحافظ الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة بجانب زيارة مركز طب الأسرة الدير مركز اسنا ووحدة طب الأسرة أحمد سعيد مرکز اسنا.

ويضم الوفد البرلماني الدكتور أشرف حاتم رئيس لجنه الصحة بمجلس النواب والدكتور محمد الوحش وكيل اللجنه والدكتور محمود حمدي أحمد أبو الخير وكيل اللجنه و الدكتور کریم بدر امين سر اللجنه والدكتورة سهير عبدالحمید والدكتورة عبلة الألفي والدكتورة إيناس عبد الحليم و الدكتورة راوية مختار الدكتورة ايرين سعد و الدكتور محمود عزب