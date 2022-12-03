شعبة العطارة: نوعان من المشروبات الساخنة والأعشاب تقلل الكحة والبلغم

مع دخول فصل الشتاء تزداد الإصابات بنزلات البرد والكحة والبلغم وهو ما يجعل الكثير يتجه للبحث عن أبرز الأعشاب التي يمكن أن تساهم في تخفيف الأعراض التي تسببها الفيروسات من كحة وغيرها.

وهناك العديد من الأشخاص الذين يفضلون التعامل مع الأعشاب واستخدامها كمساعد لتخفيف الأعراض وتسريع عملية الشفاء، خاصة وأن الكحة تعتبر من الأعراض المزعجة التي تصاحب نزلات البرد والتي تختلف في شدتها على حسب الحالة كما أنها قد تتسبب في ألم شديد في الحلق أو يصاحبها البلغم.

«التيليو» و«الينسون» عاملان للشفاء من الكحة

وقال مجدي توفيق، نائب رئيس شعبة العطارة في الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك أنواعا عديدة من الأعشاب تستخدم كمساعد في خفض العديد من الأعراض الخاصة بالأمراض.

وأضاف توفيق، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن «التيليو» و«الينسون» من أبرز المشروبات العشبية التي تساعد بشكل كبير في تخفيف أعراض الكحة والبلغم وتسريع عملية الشفاء منها.

علاجات للكحة لا يوجد بها أي أعراض جانبية وآمنة

وأشار نائب رئيس شعبة العطارة في الاتحاد العام للغرف التجارية إلى أن شرب هذه الأنواع من الأعشاب مفيد جدا ومهم في علاج الكحة، خاصة وأن مفعولها مؤثر بشكل كبير، موضحا أنها أعشاب ليس لها أي آثار جانبية أو موانع وآمنة على جميع الفئات لأنها أعشاب طبيعية ولا يدخل بها أي مواد كميائية.

وأوضح أن سعر الينسون في الوقت الحالي بيلغ 60 جنيها للكيلو، بينما يبلغ سعر كيلو التيليو حوالي 400 جنيه.