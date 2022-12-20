«الدوما»: لا نسعى لتفكيك الناتو لأنه سينهار من الداخل

أكد رئيس لجنة مجلس «الدوما» الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي، انعدام الحاجة لدى روسيا للعمل بشكل جدي على تفكيك حلف شمال الأطلنطي الناتو، قائلا: «تتوفر جميع الظروف اللازمة لانهياره من الداخل».

روسيا والصين لا تحتاجان للتواطؤ ضد الناتو

وكتب سلوتسكي على موقع التواصل «تليجرام» حسبما نقلت قناة روسيا اليوم: «بالنسبة لانهيار الناتو، لا تحتاج روسيا والصين إلى العمل على حلّه، لم يعد الجميع يتذكر كيف تحدث الرئيس الفرنسي ماكرون عن الموت الدماغي للحلف لكنه كان على حق، ولولا السياسة الطائشة للحلف وتوسعه شرقا ومشروعه المعادي لروسيا في أوكرانيا، لما اندلعت أزمة اليوم».

حديث عن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو

وأضاف: «حتى في الصحافة الأمريكية الرسمية، بدأوا مؤخرا الحديث عن انسحاب الولايات المتحدة من الناتو باعتبار ذلك السبيل الأكثر فاعلية لإنهاء النزاع في أوكرانيا».

ويأتي تعليق سلوتسكي ردا على تصريحات السفيرة الأمريكية لدى الناتو، جولينان سميث، في وقت سابق، بأن روسيا والصين تتبادلان الاستراتيجيات لإضعاف الحلف وتفكيكه.