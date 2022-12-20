حزب «الجيل» يطالب بزرع الوطنية لدى النشء والتصدي لمخططات الفوضى الخلاقة

قال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، إن هناك عددا كبيرا من المخططات التي تحاول هدم الهوية الوطنية المصرية، وتستهدف بشكل كبير الأجيال الجديدة والنشء، مطالبا الحكومة بضرورة الانتباه لمخطط الفوضى الخلاقة التي جاء من أبرز سلبياتها وصول الإخوان إلى الحكم.

وطالب بضرورة الاهتمام بالنشء الجديد من خلال التركيز على مواد التربية الوطنية وجعلها مادة أساسية تقوم على غرس الهوية في الأطفال.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الثالث لأحزاب المعارضة الوطنية المصرية، الذي يعقد بمقر حزب الاتحاد برئاسة المحامي رضا صقر، تحت عنوان «الهوية الوطنية ودور الحكومة والمعارضة في تشكيل الوعي وتصحيح المفاهيم».

وأضاف أن تلك المخططات تستهدف المصريين منذ ما قبل حرب 1973 عندما نشروا شائعات بأن الجيش المصري لن يستطيع عبور قناة السويس، وأنه يحتاج إلى قنابل نووية، لكن بذكاء المصريين نجحوا في التغلب على تلك المشكلة.

وأوضح «الشهابي» أنه بعد نصر أكتوبر حمل المصريون على عاتقهم التصدي للمخططات الخارجية، ما أدى إلى تغير شكل المخططات.