خبير اقتصادي: منطقة قناة السويس واعدة وجاذبة للاستثمارات العالمية

قال شريف الديواني، الخبير الاقتصادي، إن هناك مشروعات كبيرة تقام حاليا في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، منها المناطق الاقتصادية الحرة، والاستثمار في الهيدروجين الأخضر في ظل ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، مشيرًا إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس واعدة وقادرة على جذب الاستثمارات العالمية إليها.

أوضح شريف الديواني، أن حركة التجارة العالمية تمر بحالة تَعسُر منذ أيام كورونا، وبدأت تتعافى بشكل أكبر مما كانت عليه حاليا، نتيجة حل المشاكل التي كانت تواجه التجارة العالمية من عمالة وإغلاق وانتظار السفن الطويل والتعطيل في المصانع، مما انعكس على زيادة حركة التجارة العالمية.

تصل التكلفة إلى 12 ألف دولار على حسب نوع البضاعة

وأضاف «الديواني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك حاليا ارتفاعا كبيرا في تكلفة التجارة العالمية حيث كانت تكلفة شحن الكونتينر حوالي 2000 دولار، وحاليا وصلت إلى نحو 7 آلاف دولار من الصين إلى مصر، وفي بعض الأحيان تصل التكلفة إلى 12 ألف دولار على حسب نوع البضاعة، وهناك ارتفاعا كبيرا فى تكاليف الشحن.

وأوضح «الديواني»: إذا قررت مصر رفع تعريفة المرور من قناة السويس لا يمكن أن يكون هناك قلق من انخفاض عدد السفن التي ستعبر القناة، حيث أن أصحاب السوق والبضائع سيقدرون حق مصر في رفع تعريفة العبور، لأنهم يدركون جيدا أن تكاليف التشغيل أصبحت عالية للغاية حاليا.

زيادة تكاليف التشغيل

وبرر «الديواني» حق مصر فى رفع تعريفة المرور، جراء زيادة تكاليف التشغيل، وعدم لجوء السفن إلى ممرات ملاحية بديلة مثل طريق رأس الرجاء الصالح، نظرا للارتفاع الكبير في أسعار البترول التي تستهلكها السفن في حالة اللجوء إلى أطرف دولية، وأنه من الأفضل لأصحاب البضائع الإبقاء على المرور من القناة لأنها تستهلك وقود ضعف أضعاف الرسوم التي قد تفرضها قناة السويس.