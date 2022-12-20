منسق «الخدمات النقابية» بـ صالون التنسيقية: نسعى لتحسين ظروف العمل

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية، إننا بحاجة لتعريف النقابات العمالية التي تعد منظمة يؤسسها العمال بإرادتهم الحرة للعمل من أجل تحسين ظروف عملهم، مضيفا أن النقابات تتمتع بالحرية ولديها مهمة محددة وهي تحسين بيئة العمل.

حجم القوى العاملة في مصر وصل إلى 30 مليون

وأوضح «عباس»، أن حجم القوى العاملة في مصر وصل إلى 30 مليون عامل، بالإضافة إلى أن القطاع غير الرسمي غير ممثل بشكل كافٍ من خلال تنظيمات نقابية تمثل عماله، ولدينا ما يقرب من 8 ملايين في القطاع الخاص وعدد النقابات الخاصة بهم هذلي بما يؤكد أننا لا نملك تعبيرا حقيقيا للنقابات.

جاء ذلك خلال الصالون السياسي الذي نظمته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعنوان: "التحديات التي تواجه النقابات العمالية " وذلك في إطار الفعاليات التي تنظمها التنسيقية، ضمن استعدادتها للحوار الوطني، وناقش الصالون عدد من المحاور أبرزها التحديات التي تواجه النقابات العمالية، وهل صحيح أن النقابات العمالية لا تدافع عن العمال، كما ناقش الصالون أزمة التمويل والاشتراكات في صناديق النقابات، وكيفية تطوير العمل النقابي، وعودة العمالة المصرية للريادة، وأدار الحوار النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن التنسيقية.