اتهام تاجرين بتزوير محررات توريد محصول الأزر في دسوق بكفر الشيخ

كشف رجال الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حيلة تاجرين أوهما إدارة التموين بتوريد 5 مزارعين محصول أرز الشعير وفقًا لمساحة الأرض الزراعية الخاصة بكل مزارع، من خلال تقديمهما محررات منسوب صدورها لأحد مضارب الأرز المعتمدة في منظومة استلام الأرز.

التقدم ببلاغ رسمي

وتقدم مفتشون بجهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق، ببلاغ رسمي إلى مركز شرطة دسوق، بتلقيهم محررات رسمية من تاجرين يقيمان بإحدى القرى التابعة لمركز دسوق، حول توريد 5 مزارعين لمحصول أرز الشعير إلى أحد مضارب الأرز المعتمدة ضمن منظومة جهات استلام المحصول في نطاق مركز دسوق، طبقًا لمساحة الأرض المنزرعة لكل مزارع منهم.

لا توجد عملية توريد لأرز الشعير بالأسماء المذكورة

وكشف البلاغ باستطلاع مسئولي جهاز الرقابة التموينية بإدارة تموين مركز دسوق الأمر للتأكد من صحة المحررات من خلال التواصل مع مسئولي المضرب المذكور توريد الأرز فيه، وتبين عدم صحتها، ولا توجد عملية توريد لأرز الشعير بالأسماء المذكورة في المحررات التي قدمها التاجرين.

تحرير محضر بالواقعة

حُرر بذلك المحضر رقم 20310 لسنة 2022 جنح مركز مركز شرطة دسوق، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيقات.