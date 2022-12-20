«تعليم كفر الشيخ» تكرم 46 طالبا ومعلما لفوزهم بمسابقات على مستوى الجمهورية

كرّم محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، 46 مُعلما وطالبا وموجها، من الفائزين بالمراكز من الأول حتى العاشر على مستوى الجمهورية، في المسابقات الفنية والنشاط الصيفي بجميع الإدارات التعليمية.

وحصلت إدارة فوة التعليمية على المركز الأول على مستوى الجمهورية، في مراكز تنمية القدرات والمبدعين.

احتفالية لتكريم الفائزين

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها توجيه عام التربية الفنية لتكريم الفائزين، بحضور محمد السبكي، مدير عام التعليم الفني، ونبيل مسعد، موجه عام التربية الفنية، وكرم عبدالملك، موجه أول مركزي، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

في سياق آخر، تفقد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، مدرسة المنتزه للتعليم الأساسي، لمتابعة العملية التعليمية بالمدرسة، والالتقاء بالطلاب، ومحاورتهم فيما دروسه من موضوعات.

كما تفقد مرحلة رياض الأطفال، وفصول الصفين الرابع والخامس الابتدائي، وتابع امتحان الطلاب في المهام الأدائية، وكذلك حجرة التطوير التكنولوجي والمكتبة ومعمل العلوم والحاسب الآلي.

والتقى وكيل الوزارة بالمُعلمين، مشددا على أهمية دورهم في العملية التعليمية، وكذلك بطلاب التربية العملية من كلية التربية النوعية، شعبة «تكنولوجيا تعليم» داخل معمل التطوير التكنولوجي، ووجههم بالاستفادة من المُعلمين داخل المدارس.