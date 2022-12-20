توزيع 78 جهازا تعويضيا وأكشاك لذوي الهمم في قرى ومراكز كفر الشيخ

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ أنها سلمت خلال شهر ديسمبر 35 جهازا تعويضيا وسماعة طبية لذوي الهمم، فضلا عن تنظيمها احتفالية لتوزيع 22 كشكا مجهزا بالبضاعة والثلاجات، بالإضافة إلى تسليمها 21 جهاز لاب توب على الطلاب المكفوفين بجامعة كفر الشيخ، بالتعاون مع جمعية الأورمان، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن القيادة السياسية تعمل على تحقيق حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، موضحا أننا نشهد في العصر الحالي طفرة حقوقية غير مسبوقة في حقوق الإنسان، كما أصبح ذوي الإعاقة شركاء أساسيين في المجتمع، ويستطيعون العيش باستقلالية، مشيرا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجّه بدمج ذوي الإعاقة في المجتمع وحصولهم على حقهم في التعليم والصحة.

دعم الأورمان لذوي الهمم

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن دعم الأورمان لذوي الهمم يأتي على رأس أولويات عملها الخيري في جميع أنشطتها، لرفع المعاناة عنهم، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وتلبية احتياجاتهم، لافتاً أنهم شريحة كبيرة من المجتمع المصري، ويوجد بينهم العديد من النماذج المتميزة، ولديهم الرغبة والقدرة على الإنتاج والعمل.

مشروعات تنموية وخدمات طبية لذوي الهمم

وأوضح «شعبان» أنه بالفعل على مدار السنوات الماضية قامت الجمعية بعمل مشاريع تنموية وخدمات طبية تخص ذوي الهمم، سواء التي تضمن لهم حياة كريمة آمنة، وتُسهل عليهم أمور حياتهم أو مشاريع تُساعدهم على العيش، ووجود حرفة لكسب الرزق أو تنمية مهاراتهم وقدراتهم الخاص، فضلاً عن دعم أفكارهم وتحويلها لمشروعات.

وأشاد «شعبان» بالتقدم الملحوظ في مصر خلال الآونة الأخيرة في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، نتيجة للإرادة السياسية الداعمة والمساندة التي سعت إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود كل شرائح المجتمع من مؤسسات وهيئات وغير ذلك، لدعم أصحاب الهمم والقدرات الخاصة، وباعتبارهم جزءا رئيسيا في المجتمع.

يذكر أن دعم ذوي الهمم يأتي ضمن منظومة عمل جمعية الأورمان الهادفة إلى إمداد الأسر غيرالقادرة بالمشروعات التنموية الصغيرة والمتناهية الصغر، وتقديم عدد من الخدمات الطبية لهم في مجالات علاج مرضى العيون، والقلب، ومرضى السرطان، بجانب دعم هذه الأسر موسمياً من خلال توزيع كراتين المواد الغذائية في شهر رمضان، وتوزيع بطاطين الشتاء في بداية موسم الشتاء، وتوزيع لحوم الأضاحي أيام عيد الأضحى المبارك.