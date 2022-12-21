«الفرحة فرحتين».. «سحر» أجرت أول عملية زراعة رئة في مصر وشقيقها استقبل مولودته

فرحة مُنتظرة، لأسرة فيومية، ممزوجة بآمال الشفاء وآمال استقبال مولود جديد، فالهدف واحد وهو الحياة، كانت الساعة تشير إلى الثامنة صباحا، والجميع على أهبة الاستعداد لإجراء أول عملية زراعة رئة في الشرق الأوسط، من متبرعين أحياء، بداية من الفريق الطبي الذي يصل عدده لـ50 طبيبا وطاقم التمريض، وصولا إلى أسرة سحر ربيع، البالغة من العمر 28 عاما، التي كانت على بُعد لحظات من الخضوع لأصعب عملية جراحية على الإطلاق، وعلى جانب آخر هناك فرحة بقدوم مولود جديد لأب في غرفة العمليات مجاورة لشقيقته سحر.

3 عمليات في آن واحد، خضعت لهما سحر وشقيقاها، كامل وجمعة، في توقيت قدوم مولود جديد لـ«كامل»، ارتبط اسمه بأمل أسرة استمر لـ22 عاما، وهو شفاء سحر من التهابها الرئوي وعودتها لحياتها الطبيعية.

في صباح يوم 14 ديسمبر الجاري، هو اليوم «المنتظر» لأسرة سحر، والتي عانت فترات طويلة معها، في العلاج من المرض، حيث خضعت سحر لعملية زراعة الرئة، وخضع كل من كامل وجمعة شقيقيها، لأخذ فص رئة من كل واحد منهما، في غرفتي عمليات مجاورة لـ«سحر» ليتمكن الأطباء من زراعة الرئة.

أمنيات عديدة علقها كامل ربيع، شقيق أول حالة زراعة رئة، على «شماعة الأحلام»، أثناء مثوله للعملية بمستشفى عين شمس التخصصي، جميعها مرتبطة بالمحيطين به وليس هو، أولها هو شفاء سحر من عمليتها الأصعب بحسب وصف الأطباء، وقدوم مولودته «فرح» التي جاءت في توقيت إجراء العملية له ولسحر.

كامل: أختي سحر دي أفديها بحياتي عشان ترجع تعيش طبيعي زي الأول

«فرح» هو اسم المولودة الجديدة لكامل، والتي أسمتها بذلك عمتها سحر، فهو يوم مثول كامل ربيع لعملية أخذ فص من رئته، هو نفس اليوم الذي خضعت فيه للعملية الأصعب: «تزامن في مثل هذا اليوم، ولادة زوجتي وهنا ظهرت رغبة شقيقتي سحر في تسمية المولودة فرح، أختي اختارات أسميها فرح وأختي سحر دي أفديها بحياتي عشان ترجع تعيش طبيعي زي الأول»، وفق ما رواه كامل لـ«الوطن».

فسر ربيع فرحات والد سحر، لـ«الوطن»، سبب رغبة ابنته تسمية فرح بهذا الاسم قائلاً: «هو يوم فرح يوم مجيئها للحياة ويوم إتمام عملية صعبة تعد هي الأولى في مصر والشرق الأوسط بحسب تأكيد الأطباء»، معبراً عن سعادته البالغة بإتمام العملية، آملاً في عودة سحر لحياتها الطبيعية، خاصة وأنها عانت من التهاب رئوي منذ سن 6 سنوات، وكانت تعيش على أجهزة تنفس صناعي.

العملية الأصعب والأولى في مصر والشرق الأوسط

قبل هذا التوقيت بشهور طويلة، أجمع أطباء مستشفى عين شمس التخصصي التابعة لجامعة عين شمس، على ضرورة وجود متبرعين لإنقاذ سحر التي تعاني من التهاب رئوي وهي في سن 6 سنوات، استلزم زراعة رئة لها، لتصبح هي العملية الأصعب والأولى في مصر والشرق الأوسط، بحسب ما أكده الفريق الطبي الذي أجرى العملية لـ«الوطن».

وافق كل من كامل ربيع وجمعة ربيع، شقيقي سحر، على التبرع لشقيقتهما بفص من رئتهما، وخضع الاثنان لمجموعة عديدة من الفحوصات الطبية التي تثبت تطابق جينات الأشقاء الثلاثة لإتمام العملية دون أي معوقات.