وزير الصحة: زراعة الرئة في مصر قريبا.. وندرس اعتماد وثيقة للتبرع بالأعضاء

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، إن القانون 5 لسنة 2010، وضع رؤية لعمليات زراعة الأعضاء، مشيرًا إلى أنّ لمصر تراكمًا كبيرًا في زراعة الكلى والكبد، وقريبًا ستشهد مصر زراعة الرئتين.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد:«بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي دربنا مجموعات من الأطباء على زراعة الرئة من الأحياء، ومع الوقت نطبق زراعة الرئة حديثي الوفاة».

وتابع وزير الصحة:«السعودية وتركيا وإيران وكل الدول من حولنا المشابهة في العقيدة ليس لديها جدال في مسألة حديثي الوفاة، وسيكون هناك التبرع بالطواعية من خلال الشهر العقاري».

الإنسان قبل الوفاة لا بد أن يوثق رغبته في نقل الأعضاء

وأضاف: «الإنسان قبل الوفاة لا بد أن يوثق رغبته في نقل الأعضاء والأنسجة في وثيقة رسمية، سواء في الشهر العقاري أو بيان أو خانة موجودة بالبطاقة أو الرخصة، كل ذلك يُدرس لأن القانون يسمح به.. ويتبقى فقط الحوار المجتمعي بخصوص عدم وجود أي ضرر على الإنسان من التبرع بالأعضاء وبخاصة بعد الوفاة».

مركز مصر لزراعة الأعضاء

وأوضح وزير الصحة أن مصر تستعد لتطبيق هذه المنظومة لكن بعد إجراء مناقشة مجتمعة خاصة أن هناك غطاء تشريعي واضح، وتم مناقشته من قبل الأزهر والكنيسة والمجتمع المدني لكن شاءت الظروف بعد عام 2010 أن هذا الموضوع لم يتم اكتماله.

وواصل: «حان الوقت ألا تتأخر مصر عن تقديم المساعدة لـ150 ألف حالة تغسل الكليتين، من الممكن أن يكون 30%، منهم مؤهلين لزراعة الكلى».