«ملاحة بورفؤاد» منطقة مهمة للطيور المهاجرة في بورسعيد.. موطن لـ«الفلامنجو»

قال الدكتور خالد نوبي، المدير التنفيذي للجمعية المصرية لحماية الطبيعة، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ ملاحة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، تعد أحد المناطق المهمة للطيور على مستوى العالم، وتضم نحو 20 ألف نوع من الطيور المائية.

وأوضح «نوبي» أنه يوجد في مصر 34 منطقة ذات أهمية عالمية للطيور، بحسب تقييم «بيرداليف إنترناشيونال» والجمعية المصرية لحماية الطبيعة.

الأماكن المهمة للطيور

وشرح أن الأماكن المهمة للطيور، هي التي تحتوي على مساحات من الأراضي أو المسطحات المائية أو الأراضي الرطبة التي تؤثر بشكل كبير في عمليات حماية الطيور المهاجرة أو المقيمة، ويجري إدراج منطقة على أنها مهمة للطيور، إذا توافرت بها أحد المعايير الـ16 المعتمدة عالميًا، مثل أن تتمتع المنطقة المعلنة بتواجد أنواع متكاثرة من أحد أنواع الطيور المهددة أو أن تضم 1% من العدد الكلي العالمي لطائر ما.

ويمكن التعرف علي معايير إعلان المناطق المهمة للطيور من خلال هذا الرابط، اضغط هنا

مميزات ملاحة بورفؤاد

وأكد «نوبي» أنه جرى إعلان ملاحة بورفؤاد كمنطقة مهمة للطيور، لانطباق معيارين من معايير الحماية عليها، وهما «A4i & A4iii»، ويعنيان أن المنطقة تأوي أكثر من 1% من التعداد العالمي لأحد أنواع الطيور أو أكثر، علاوة على كونها تأوي أكثر من 20 ألف نوع من الطيور المائية بصفة دورية أو موسمية.

أنواع الطيور المهاجرة بملاحة بورفؤاد