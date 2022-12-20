ضبط 94 طن أرز شعير محجوبة عن البيع في حملة تموينية بكفر الشيخ

شنّت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة كفر الشيخ، حملة على مخازن الأرز الشعير، ومحلات بيع المبيدات الزراعية، أسفرت عن ضبط 94 طن أرز محجوبة و3 أطنان مبيدات غير مصرح بتداولها، وذلك في إطار محاربة احتكار السلع، وخاصة الأرز الشعير والأبيض، تنفيذا لقرارات وتوجيهات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، في هذا الشأن.

تشكيل لجنة مشتركة من مديرية ومباحث التموين

ووجّه المحاسب عماد عبد الغني حبيب، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بكفر الشيخ، بتشكيل حملة من الرقابة التموينية بالمديرية، بالاشتراك مع مباحث التموين، تحت إشراف المقدم أحمد بسيوني، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، وعلام الشوادفي، مدير عام الرقابة، وضمت الحملة كلاً من سامح البنا وخالد البوهي، مفتشي الرقابة، ومحمد عبد القوي، المفتش بمباحث التموين، وذلك لضبط التجار المتلاعبين بقوت الشعب المصري.

ضبط 94 طنا و750 كجم أرز شعير

وأسفرت الحملة عن ضبط 3 مخازن أرز شعير بإجمالي كمية وقدرها 94 طنا و750 كجم أرز شعير تم حجبها عن التداول لإعادة بيعها في السوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ضبط 3 أطنان مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها

كما تمكنت الحملة أيضاً من ضبط أحد المخازن وبه 3 أطنان مبيدات زراعية غير مصرح بتداولها، وتم التحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.