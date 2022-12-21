ويجز لـ يوسف الحسيني: لا مشكلة مع «الموسيقيين».. وسعيد بالغناء في المونديال

أكد مطرب الراب ويجز عدم وجود أي مشكلة بينه وبين الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين، مضيفًا «والله أنا بصراحة حاسس إن مفيش أي زعل، والراجل طلع قال إنه مفيش أي زعل وفعلًا يعني حاسس إن الموضوع كله ناس عايزة تفتعل مشكلة عشان تتفرج علينا وخلاص لكن أنا فعلا مفيش أي مشكلة من ناحيتي ولا أي مشكلة من ناحية النقابة».

كنت خارج البلاد منذ شهرين لتقديم حفلات

ونفى ويجز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري ما ذكره الفنان مصطفى كامل بأنه يرفض الذهاب لنقابة الموسيقيين، مؤكدًا أنه خارج البلاد منذ شهرين وقدم حفلات في لندن وحفلات في قطر.

دفعة لكل فنان عربي

وأبدى ويجز سعادته بالمشاركة في حفل ختام كأس العالم، معتبرًا أنها دفعة لكل فنان عربي ومصر ليشعر أن الموسيقى العربية جيدة وتشرف هذا الجيل، مشيرًا إلى أن الفريق الذي شارك معه كان مصريًا، مؤكدًا أن غناءه في كأس العالم دفعة لكل مطرب مصري.

وتحدث ويجز عن تجربته التمثيلية، معتبرًا نفسه «ممثل على قده»، لافتًا إلى أنها كانت تجربة بالنسبة له وكان يبحث عن ردود الفعل ويبحث عن شخصيات جديدة ليعيشها.