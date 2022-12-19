مصدر بـ«الموسيقيين» يوضح موقف ويجز بعد مشاركته في حفل نهائي كأس العالم

شارك الرابر ويجز في حفل ختام مباراة كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا على ملعب لوسيل بدولة قطر والتي انتهت لصالح راقصي التانجو.

«الموسيقيين»: على ويجز التوقيع على تعهدات النقابة

أدى ويجز بين الشوطين فقرة غنائية قدم فيها بمفرده أغنية «عز العرب» التي كان قد سجلها وطرحت قبل أيام من المباراة النهائية وكانت من كلماته وألحانه.

أوضح مصدر بنقابة الموسيقيين لـ«الوطن»، أن موقف نقابة الموسيقيين لم يتغير مع ويجز قبل أو بعد غنائه في المباراة النهائية، نظرا لأن ويجز لا يعد عضوا بالنقابة، ولا يأخذ تصاريح غناء منها بمصر لكونه لم يحي أي حفل غنائي بها.

«الموسيقيين»: النقابة ترحب بأي شخص موهوب

أشار المصدر إلى أن النقابة ترحب بأي شخص يغني وكان لديه تصاريح غناء من قبل، حيث إن ويجز عليه أن يأتي للنقابة ويوقع على شروط وتعهدات النقابة مثلما فعل زملاؤه مثل مروان بابلو ومروان موسى وعفروتو.

وأكد المصدر أن حاليا ويجز لا يحق له الغناء في مصر مادام لم يوقع على تعهدات النقابة.