إيمان الحصري: الأرجنتين تعيش واحدا من أفضل أيامها.. وأغنية ويجز كسرت الدنيا

قالت الإعلامية إيمان الحصري، إن العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس تشهد احتفالات تاريخية، بعدما استطاع التانجو الفوز ببطولة كأس العالم لأول منذ 36 عاما.

وأضافت الحصري، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc: «الرئيس الفرنسي ماكرون كان موجودا في ملعب المباراة وحرص على مواساة لاعبي الفريق، والأرجنتين تعيش واحدا من أفضل أيامها، وقدمت مباراة رائعة للغاية، حيث إن هذه المباراة كانت واحدة من أفضل مباريات كأس العالم».

وتابعت الإعلامية: «عشرات الآلاف من الأرجنتينيين يحتفلون بهذا الفوز التاريخي، وهناك عدد كبير من الجماهير الأرجنتينية التي سافرت الدوحة لتشجيع فريقها».

وأشارت، إلى أنّ السوبرانو المصرية فرح الديباني خطفت أنظار العالم وغنت النشيد الوطني الفرنسي قبل المباراة، ولأول مرة تكون هناك مطربة عربية مصرية تقدم السلام الوطني لدولة أخرى في حدث رياضي كبير مثل نهائي المونديال، كما أن مطرب الراب ويجز غنى أغنية «عز العرب» بين شوطي المباراة: «الأغنية كسرت الدنيا في اليومين اللي فاتوا وحققت نسبة مشاهدات عالية، والمشهد الأبرز هو المباراة النهائية الذي يستحق أن يكون ختام هذا المونديال».