محمد الباز عن ظهور ويجز وفرح الديباني بنهائي كأس العالم: «مصر تفرض نفسها بالفن»

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، السوبرانو المصرية فرح الديباني، بعد أداءها النشيد الوطني الفرنسي خلال مباراة كأس العالم بين الأرجنتين وفرنسا، كما هنأ الرابر ويجز على الغناء بين شوطي المبارة.

وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»: «ممكن متبقاش قوتي الناعمة في الكورة، نصيبي كده، لكن ليا حظ في الفن والثقافة، وعشان كده لازم ندعم شبابنا الفنانين الذين وصلوا للعالمية».

وتابع محمد الباز: «لو مش قادرين ننافس في الكرة، على الأقل نعلي حتة الفن المميزين فيها»، منوها بأن مصر تفرض نفسها على العالم بالفن والثقافة.

ولفت إلى أن مصر اليوم، ظهرت على الشاشة من خلال فرح الديباني وويجز، مطالبا بضرورة دعم الفنانين المصريين العالميين أمثال هؤلاء.