ويجز لـ يوسف الحسيني: أنا رابر وأكتر شوية وعايز عمري كفنان يبقى أطول

أكد مطرب الراب ويجز أنه يعتبر الراب موسيقى جيدة ويعتبر نفسه «شاطر» في هذا النوع من الموسيقى، لافتًا إلى أنه يعتقد وجود من أهم أشطر منه في هذا الفن.

أنا رابر وأكتر شوية وأعرف أعمل حاجات تانية

وأوضح ويجز خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني في برنامج «التاسعة» المذاع عبر القناة الاولى بالتلفزيون المصري أنه يحاول أن يكون مبدع طوال الوقت وأن يخرج من كل القوالب الموسيقيى مضيفًا «أنا رابر وأكتر شوية واعرف أعمل حاجات تانية ولو عجبتني نوعية مزيكا جديدة هختبر نفسي فيها وهشوف آراء الناس فيها واشوف اللي اداني تعليق ايجابي ربنا يخليه واللي اداني تعليق سلبي هشوف ليه وهشتغل عليه وأطوره واشتغل عليه».

عايز عمري كفنان يبقى أطول شوية

واعتبر ويجز نفسه أنه يتعلم طوال حياته «طول مانا عايش بتعلم وبخوض تجربة جديدة ونفسي الموضوع ميبقاش راب بس لكن انا عايز عمري كفنان يبقى أطول شوية وعايز اعمل حاجة كلاسيكية وعايز اعمل حاجة فيها مزيكا مصري وحاجة فيها مزيكا نوبي»، مؤكدًا أنه لن يخرج موسيقي إلا اذا كانت تعجبه شخصيًا وتليق بمستمعيه وجمهوره.