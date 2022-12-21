طقس كفر الشيخ اليوم الأربعاء.. الحرارة تصل إلى 19 درجة

شهدت محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استمرار انخفاض درجات الحرارة، وذلك وسط سطوع الشمس، بعد انجلاء الشبورة المائية التي بلغت ذروتها في الساعة الرابعة من صباح اليوم واستمرت حتى قبل قليل.

درجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

وبحسب النشرة الصادرة عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة في كفر الشيخ سجلت 19 مئوية للعظمى، والصغرى 15، وسرعة الرياح 3 كم في الساعة، فيما بلغ ارتفاع الأمواج بالبحر المتوسط من 2 إلى 3 أمتار.

انتظام رحلات الصيد

بينما انتظمت رحلات الصيد في كفر الشيخ، وانطلقت عشرات المراكب من ميناء الصيد بالبرلس، في رحلات صيد في مياه البحر المتوسط عقب تزويدها بالوقود والثلوج.

توقعات الأرصاد الجوية

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، انخفاض فى درجات الحرارة، ليسود طقس خريفى مائل للبرودة فى الصباح الباكر، لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة فى أول الليل بارد فى أخره على أغلب الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانًا على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، مع وجود اضطراب فى الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم فرص ضعيفة لأمطار خفيفة ليلًا بنسبة حدوث 30% على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وفرص أمطار خفيفة على الوجه البحرى بنسبة حدوث 30%، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى بنسبة حدوث من 40%، وفرص أمطار خفيفة لمتوسطة أيضًا على السواحل الشمالية الشرقية وسيناء بنسبة حدوث 40%، وأمطار خفيفة على حلايب وشلاتين.