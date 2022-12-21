أستاذ تغذية: عدم التعرض لأشعة الشمس يسبب الإصابة بالاكتئاب

الاكتئاب، من أكثر المراض التي تصيب الإنسان، ولا يفرق بين كبيرا أو صغيرا، فمن الممكن أن يدخل الطفل في نوبات اكتئاب، وكذلك الشاب أو كبار السن، وا يعرفون السبب، على الرغم من أن هناك أسباب واضحة، من بينها، عدم التعرض شمس لفترات طويلة.

وقالت الدكتورة يسر كاظم، أستاذ التغذية الطبية بالمركز القومي للبحوث، إنّ الساعة البيولوجية للإنسان تتأثر بفترات الليل والنهار وفصول العام، موضحة أنه بمجرد دخول ضوء الشمس للعين يفرز الجسم مجموعة من الهرمونات بنظام معين واحدًا تلو الآخر في أوقات محددة، لذلك يختلف عمل جسم الإنسان في فترات الصباح عن المساء، وأثناء الصيف يعمل بطريقة مختلفة عن الشتاء.

الإصابة بالاكتئاب تكون نتيجة قلة التعرض للشمس

أشارت «كاظم»، إلى أن الإصابة بالاكتئاب تكون نتيجة قلة التعرض للشمس، وهو من أشهر أنواع الاكتئاب على مستوى العالم، وينتشر بشكل كبير في دول الشمال ومن بينها كندا.

التعرض للشمس يحسن حالة الإنسان المزاجية

وأضافت «كاظم»، خلال حوارها لبرنامج «حديث العلم»، عبر فضائية «النيل الإخبارية»، أن عدد ساعات النهار في الشتاء أقل بكثير من الليل، وبالتالي يقل تعرضنا للشمس، موضحة أن التعرض للشمس يمد الجسم بفيتامين د، إلى جانب مساعدة الجسم على إفراز هرمون السيروتونين الذي تحسن الحالة المزاجية للإنسان.

الاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء

وأشارت، إلى أن الدول التي لا تظهر فيها الشمس مدة طويلة يكون سكانها أكثر عُرضة للاكتئاب، موجهة المواطنين بضرورة الاستيقاظ مبكرًا في فصل الشتاء لضمان تعرض الجسم لضوء الشمس، إلى جانب الذهاب للنوم مبكرًا لأن الإنسان إذ قضى وقتا طويلا بالليل يصيبه الملل، وبالتالي يقوم بتفريغ هذا الملل بكثرة الأكل الذي يتسبب في زيادة الوزن.