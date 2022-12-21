مع بداية الشتاء رسميا.. جبال سانت كاترين تسجل درجات حرارة تحت الصفر

يبدأ اليوم الاربعاء فصل الشتاء رسميا في مصر، وتشهد مدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء موجة برد شديدة حيث سجلت القمم الجبلية درجات حرارة دون الصفر، وسجلت المدينة أقل درجة حرارة على مستوي الجمهورية.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء قال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إن الطقس البارد بدأ في مدينة سانت كاترين مبكرا نظرا لارتفاعها عن مستوى سطح البحر بنحو 1600 متر تقريبا، مشيرا إلى أن اليوم هو بداية فصل الشتاء رسميا طبقا لتقديرات العلماء حيث يبدأ يوم 21 ديسمبر من كل عام.

جبل سانت كاترين.. 5 تحت الصفر

وأكد محافظ جنوب سيناء إن مدينة سانت كاترين هي أقل مدينة في درجات الحرارة على مستوي الجمهورية، فهي تشبه المدن الأوربية بالنسبة للبرودة حيث سجلت قمم الجبال فجر اليوم درجات حرارة تحت الصفر، وسجل جبل سانت كاترين فجر اليوم 5 درجات مئوية تحت الصفر، وجبل عباس وجبل موسي سجلا 2 درجة مئوية تحت الصفر.

وسجلت مدينة سانت كاترين 5 درجات مئوية، وأهالي المدينة تعيش في هذه الظروف المناخية مستخدمين عادات وتقاليد في المأكل والملبس والمشرب للتغلب عن البرد.

انخفاض درجات الحرارة

وأشار اللواء خالد فودة إلى انخفاض درجات الحرارة على مدن المحافظة بالكامل اليوم وسجلت مدينة طور سيناء العاصمة 14 درجة مئوية، ويتوقع طقس عاصف منتصف اليوم، وسجلت مدينة شرم الشيخ 15 درجة مئوية وسرعة الرياح 11 كيلو، فيما مدينة طابا سجلت درجة حرارة 12 درجة مئوية، وسرعة الرياح 21 كيلو متر في الساعة، ومدينة دهب 16 درجة ومتوقع طقس عاصف، ورأس سدر سجلت 14 درجة مئوية والطقس غائم.