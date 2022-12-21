حالة الطقس أول أيام الشتاء في السويس.. غيوم وأمطار ورياح نشطة

كشف البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، عن توقعات طقس أول أيام الشتاء، حيث يكون غائم جزئيا وتكون الرياح نشطة ومتقطعة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار من خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريبا، وتنخفض درجات الحرارة آخر الليل.

قراءات الطقس في السويس

وسجلت توقعات خبراء الأرصاد وأجهزة الرصد الداخلية، قراءات طقس السويس اليوم، حيث تكون نسبة الرطوبة 59% وسرعة الرياح 16 كم / ساعة، ونسبة سقوط الأمطار 50%، ودرجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 13.

انتظام حركة السير

شهدت محافظة السويس انتظاما في حركة السير والتنقل بين الأحياء المختلفة وعلى الطرق التى تربط السويس بالمحافظات المجاورة، رغم انخفاض درجات الحرارة، وتستعد الأحياء لفصل الشتاء برفع التراكمات وتطهير بيارات تصرف الأمطار في مناطق عمر بن عبدالعزيز، وشارع النيل والمحروسة ومدينة الإيمان 1 و2 وامتداد شارع الروض وقطاعي شرق وغرب الأربعين وفقا لتعليمات اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، بجاهزية الأحياء والجهات المعنية لمواجهة أي تقلبات في الطقس

حالة البحر الأحمر خلال طقس أول أيام الشتاء

وذكر البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ حالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، ويرتفع الموج بين متر وربع ومترين إلا ربع، وتكون اتجاه الرياح شمالية غربية.