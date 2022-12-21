تفاصيل طقس أول فصل الشتاء اليوم.. أمطار وغيوم وشبورة

يبدأ اليوم رسميا فصل الشتاء 2023، وسط تساؤلات الناس عن أبرز سمات أول أيام الفصل اليوم الأربعاء الموافق 21 ديسمبر، وماذا سيكون خلال الأيام المقبلة.

الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، قالت إن فصل الشتاء يتسم بسقوط الأمطار بشكل كبير على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط، كما تشهد معظم المناطق سقوط أمطار على مدار الثلاثة أشهر، بالإضافة إلى انخفاض في درجات الحرارة، مشيرة إلى صعوبة توقع ماذا سيكون السائد خلال هذا الفصل وهل سيكون أكثر برودة من غيره، موضحة «يصعب التوقع وعند وجود عدم استقرار في الأحوال الجوية ننشر ونؤكد ونحذر المواطنين من ذلك».

أول أيام فصل الشتاء

وقالت غانم، خلال حديثها لـ«الوطن»، إن أول أيام فصل الشتاء سيكون الطقس فيها خريفيا مائلا للبرودة في الصباح الباكر، بينما يكون لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة في أول الليل وباردا في آخره على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع وفق بيان الأرصاد، وجود فرص سقوط أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وجنوب الوجه البحري، بينما تكون هناك فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة 50% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وحلايب وشلاتين وجنوب سيناء.

كما تتكون شبورة مائية صباحا، مع طقس غائم جزئيا على جميع الأنحاء، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية.

درجات الحرارة غدا

وتأتي درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأربعاء ما يلي:

- القاهرة 20 - 14

- العاصمة الإدارية 21 - 14

- أكتوبر 20 - 13

- بنها 20 - 14

- دمنهور 20 - 16

- كفر الشيخ 19 - 15

- المنصورة 19 - 15

- دمياط 21 - 14

- بورسعيد 21 - 15

- الإسماعيلية 21 - 13

- السويس 24 - 14

- الزقازيق 22 - 15

- شبين الكوم 22 - 15

- طنطا 20 - 15

- شلاتين 27 - 20

- الإسكندرية 19 - 15

- العلمين الجديدة 21 - 15

- وادي النطرون 22 - 15

- مطروح 18 - 15

- السلوم 17 - 14

- سيوة 21 - 10

- العريش 22 - 14

- رفح 21 - 15

- الطور 24 - 14

- كاترين 19 - 03

- رأس سدر 22 - 13

- نخل 19 - 04

- طابا 19- 16

- نويبع 22 - 15

- حلايب 23 - 19

- شرم الشيخ 25 - 17

- الغردقة 26 - 17

- مرسى علم 26 - 17

- الفيوم 20 - 14

- بني سويف 21 - 13

- المنيا 20 - 10

- أسيوط 21 - 11

- سوهاج 22 - 12

- قنا 24 - 10

- الأقصر 25 - 13

- أسوان 26 - 15

- الوادي الجديد 25 - 10

- أبو سمبل 26 - 13

- أبو رماد 27 - 18

- رأس حدربة 26 -17