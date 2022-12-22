بطلات الإسكندرية في الجمباز الفني تحت 6 سنوات.. موهبة وتحدٍ وإصرار

انتهت بطولة كأس مصر للجمباز الفني، التي أقيمت بالمركز الأوليمبي بالقاهرة، واستمرت في الفترة من 11 إلى 18 ديسمبر 2022، وشارك فيها 5 لاعبات من أطفال نادي وفندق العجمي بالإسكندرية، استطعن حصد 5 ميداليات ذهبية في المسابقة (آنسات) تحت 6 سنوات، وحققن إنجازًا جديدًا.

وقالت دعاء محمود، مدير فني الجمباز بنادي وفندق العجمي، لـ«الوطن»، إنها شاركت في البطولة بـ5 لاعبات، هن تاليا محمود ودليلة محمد وكارما أحمد وريمان أسامة وليان محمد، واستطعن حصد 5 ذهبيات في الجمباز الفني تحت 6 سنوات، ويعد هذا إنجازا كبيرا لأطفال في هذه السن، مضيفة أن الأطفال كانوا يتدربون ساعات طويلة كل يوم، وتحملوا الضغط لإصرارهم على تحقيق المركز الأول وفعلوها.

تدريبات وحماس وإصرار

وأضافت «دعاء» أن حبهن لرياضة الجمباز جعلهن يتحملن ظروفا صعبة لمن في مثل أعمارهن، حيث تدربن طوال موسم كامل في البرد والشتاء، بمعدل 3 ساعات يوميا، وكذلك أثناء فصل الصيف، وتنازلن عن أشياء كثيرة كاللعب مثل أي أطفال في أعمارهن، وكان التمرين هو المتعة الوحيدة لهن لسنة كاملة، ولم أرَ فيهن غير إصرار وتحدٍ، ولم أكن أشعر أنهن أطفال إلا حينما كنا نلعب ونضحك سويا، «كنت بشعر إني فعلا أمام أبطال كبار متحملين المسؤولية، وعندهم هدف وحلم بيتعبوا عشانه، وأثبتوا إنهم فعلا أبطال».

اكتشاف الموهبة لدى الصغيرات

فيما قالت بسنت سيد إبراهيم، والدة اللاعبة تاليا محمود، إنه منذ كانت ابنتها في سن الثالثة، واكتشفت لديها ميولا للعبة الجمباز، وتقوم بحركات تؤهلها لتكون لاعبة مميزة، حتى اشتركت في اللعبة، وأظهرت موهبتها العظيمة، وأتمنى لها التوفيق، وأن تصبح بطلة من أبطال اللعبة في الأولمبياد قريبا.

وأكدت إسراء سعد النحال، والدة اللاعبة دليلة أحمد، أنه منذ ولادة ابنتها وهي تشعر أنها مميزة عمن في مثل عمرها، حيث سبقتهم في الكلام على سبيل المثال، ومميزة أيضًا في رياضة الجمباز بفضل مجهود مدربتها.

"ريمان" بدأت اللعبة مبكرًا

بينما قالت هنا محمد محمود، والدة اللاعبة ريمان أسامة، إنها فضلت الجمباز، وبدأت اللعبة في عمر الثالثة، مضيفة «ريمان بتحبه وبتنتظر موعد التدريب، وحين عودتها للمنزل تعيد ما تعلمته، وكان لديها إصرار على تحقيق بطولة».

كما قالت صافي علي، والدة اللاعبة ليان محمد، إن ابنتها تعشق الجمباز، والفضل في ذلك للكابتن «دعاء»، حيث استطاعت أن تصنع من بناتنا بطلات، «شكراً لها».

بينما أكدت نسمة عبد المقصود رمضان، والدة كارما أحمد، سعادتها بما حققته ابنتها، وكل البنات، مقدمة الشكر لمدربتهن على جهودها التي أوصلتهن للبطولة.