محافظ الإسكندرية في ضيافة برنامج «بصراحة» على قناة الحياة الجمعة

يعرض برنامج بصراحة تقديم الإعلامية رانيا هاشم، في حلقة الجمعة المقبلة، حوار مفتوح بين أهالي الإسكندرية والمحافظ اللواء محمد الشريف، ولأول مرة المواطن يسأل والمسؤول يجيب، وجها لوجه وبصراحة.

وتتناول الحلقة، كل مشكلات الإسكندرية من وجهة نظر المواطن، وأطر الحل من وجهة نظر المسؤول من مشكلات الأسعار والتكاتك والبناء المخالف والباعة الجائلين.

كما يتحدث المواطن، عن رأيه في الإنجازات الجديدة، وكيف استفاد منها في حلقة جديدة من بصراحة مع الإعلامية رانيا هاشم على قناة الحياة الجمعة السابعة مساءً.