محافظ الإسكندرية يكلف بتواجد الأجهزة التنفيذية في الشوارع تحسبا لسقوط أمطار

شدد محافظ الإسكندرية، على جميع الأجهزة التنفيذية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة، للتعامل مع أي حالة طارئة، مؤكدا رفع درجة الاستعداد للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تزامنا مع نوة الفيضة الصغرى التي تضرب الإسكندرية من اليوم، ولمدة 5 أيام مقبلة.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، في بيان له اليوم، على رفع درجة الاستعداد والطوارىء في جميع القطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظة، للتعامل مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تفيد بتعرض المحافظة لفرص سقوط خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث (40 إلى 50%).

التواجد الميداني للأجهزة التنفيذية في الشوارع

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية، بالتواجد الميداني على مدار الساعة خلال طقس الإسكندرية المتقلب، لرصد أي حالات طارئة، تجنبا لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بشوارع الإسكندرية كافة.

طوارئ الصرف الصحي في الإسكندرية

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن رفع درجة الاستعداد بها، اعتبارا من صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لهطول الأمطار، طبقا لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية.