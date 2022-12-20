أغاني الكريسماس في حفل أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية السبت المقبل

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، حفلا فنيا لأوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية في تمام الثامنة من مساء السبت المقبل 24 ديسمبر، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية.

يقدم الحفل بقيادة المايسترو شريف محيي الدين، وبمشاركة السوبرانو جاكلين رفيق، احتفالا بأعياد الميلاد المجيد، ويتضمن برنامج الحفل أعمالا من عصر الباروك إلى جانب بعض الأغاني الخاصة بعيد الميلاد المجيد.

أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية

يشار إلى أن أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسست عام 2004، على يد المايسترو الراحل جهاد داوود، وقدم العديد من الحفلات الفنية الناجحة، كما شارك في مهرجانات فنية كثيرة داخل مصر وخارجها، ويضم نخبة من المؤلفات العالمية المتميزة الخاصة بالوتريات.

احتفالات الكريسماس في أوبرا الإسكندرية

وأكدت دار أوبرا الإسكندرية، مواصلة الحفلات الفنية المميزة تزامنا مع احتفالات الكريسماس، حيث تستضيف حفلات الفنانة نسمة عبدالعزيز غدا الأربعاء، ثم الفنان وائل الفشني، ويليها أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية، ثم حفل الفنان الكبير علي الحجار، بينما تختتم حفلات العام بحفل فرقة أوبرا الإسكندرية.