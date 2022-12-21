«التعليم»: الانتهاء من تنسيق مرحلة رياض الأطفال بالمدارس الرسمية المتميزة

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماعًا مع مديري إدارات المدارس الرسمية والمتميزة للغات على مستوى الجمهورية، برئاسة محمد عطية، رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، بحضور فاطمة الزهراء عز الدين، مدير عام الإدارة العامة للمدارس الرسمية والمتميزة لغات.

في مستهل الاجتماع، رحب محمد عطية بالحضور ونقل إليهم تحيات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، موجهًا الشكر لمديرى الإدارات التعليمية لتعاونهم وعملهم الدؤوب على حل مشكلات الميدان، والعمل على تحسين العملية التعليمية.

أكد رئيس الإدارة المركزية للتعليم بمصروفات، الحرص على الاهتمام بالمدارس الرسمية المتميزة للغات على مستوى الجمهورية، وتقديمها خدمة تعليمية متميزة للطلاب لتعود إلى سابق عهدها، والمساهمة في جعلها جاذبة للمعلمين، مشيرًا إلى أهمية تعاون وتكاتف الجميع خلال المرحلة المقبلة لتحقيق هذا الهدف.

وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين

وشدد «عطية» على وضع الحلول لسد العجز في أعداد المعلمين، وعمل تدريب تحويلي المعلمين الحاصلين علي مؤهلات دراسية أثناء العمل، تؤهلهم للعمل كمعلمين للمواد الدراسية، والعمل بنظام التطوع، والعمل بآجر، والخدمة العامة كمقترح لسد العجز؛ وتشجيع المعلمين على الالتزام بالتدريبات التي تعمل على رفع التنمية المهنية المستدامة لديهم.

الانتهاء من أعمال التنسيق وتسكين التلاميذ

وناقش الاجتماع عددًا من النقاط الهامة؛ لتنظيم العمل خلال المرحلة المقبلة، وطرح الحلول والبدائل لتيسير الأعمال داخل المدارس، ومن بينها، مناقشة، تعديل القرار الوزاري رقم (285) لسنة 2014.

وبالنسبة لمرحلة رياض الأطفال، تناول الاجتماع الانتهاء من أعمال التنسيق وتسكين التلاميذ، طبقًا لعدد المتقدمين والأماكن المتاحة والتأكيد على جاهزية القاعات الدراسية، والعمل على وضع آلية للتحويلات بين المدارس، بالإضافة إلى الأعداد المتوقع قبولها بمرحلة رياض الأطفال، بالتواصل مع الجهات المعنية، وذلك استعدادا للعام الدراسي المقبل.