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التعليم: إعداد ورقة مفاهيم تُسلم للطالب في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

كتب:

أميرة فكري
07:39 م | الثلاثاء 20 ديسمبر 2022
الدكتور رضا حجازي وزير التعليم

الدكتور رضا حجازي وزير التعليم

صرح المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بأنه حرصا من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على تنظيم أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2023/2022 للصفين الأول والثاني الثانوي بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة ( عربي / لغات)، وفي ضوء تعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، فقد تقرر ما يلي.

قرارات هامة من التعليم

- يتولى الموجهين الأوائل من واضعي أسئلة الامتحانات إعداد ورقة بها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة للاستعانة بها أثناء عقد الامتحان في حدود محتويات الورقة الامتحانية يتسلمها الطالب يوميا مع بدء الامتحان على أن يقوم الطالب بتسليمها مرة أخرى بعد انتهاء الزمن الكلي المخصص لكل مادة، ولا يجوز الاحتفاظ بها.

- لا يسمح للطالب دخول لجنة الامتحان بأي أوراق أو كتب تخص المادة أو أوراق بيضاء تستخدم كمسودة، ويسمح له باستخدام الآلة الحاسبة فقط.

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