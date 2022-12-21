متلازمة اختناق العصب الرسغي.. «استشاري المخ والأعصاب» يوضح الأعراض

أكد الدكتور أحمد الزيات، استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر، أن الآلام المفاجأة المتعلقة بعصب اليد وتعرف باختناق عصب اليد، منتشرة بشكل كبير للغاية، وموجودة بين النساء والرجال.

تنميل وألم ووخز في كف اليد

وقال استشاري المخ والأعصاب بمعهد ناصر، في مداخلته على برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العصب في أجسامنا له فائدتين، الأولى أنه يحس ويشعر، الثانية أنه يُحرِك، لذا فعصب اليد نتيجة اختلال في الإحساس، فإنه يحس بالتنميل والألم والوخز في كف اليد.

الشخص «الأشول» يشعر بهذا الأمر بشكل أكبر

وتابع استشاري المخ والأعصاب في معهد ناصر أنه فيما يتعلق بالحركة، تصبح الحركة أضعف قليلا، خاصة مع الأمور التي تحتاج إلى حركة قوية كعصر الليمون أو فتح برطمان مثلا، مشيرا إلى أن هذا الأمر يحدث في الكف الأيمن أكثر من الأيسر، لأن غالبية الناس يستخدمون اليد اليمنى بشكل أكبر، لافتا إلى أن الشخص «الأعثر» يشعر بهذا الأمر بشكل أكبر عادة في كفه الأيسر.