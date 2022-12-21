«السكة الحديد» توضح موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لقطارات قبلي وبحري

أعلنت الهيئة القومية للسكة الحديد، عن موقف التهديات والتأخيرات المتوقعة لمواعيد القطارات، في إطار ما يجرى إنجازه من قِبل وزارة النقل والمواصلات، ممثلة في الهيئة، من أعمال تطوير وتحديث على بعض الخطوط، أهمها تعزيز عوامل الأمان والسلامة، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لمستقلي القطارات، من تحديث نظم كهربة الإشارات، ونظم وحدة التحكم المركزي، وتجديد القضبان، والحد من الحوادث.

موقف تهديات القطارات على الوجهين القبلي والبحري

وجاء جدول تأخيرات القطارات كالتالي:

- خط القاهرة/ الإسكندرية 30 دقيقة.

- خط القاهرة/ أسيوط 60 دقيقة.

- خط أسيوط/ أسوان 60 دقيقة.

- خط بنها/ بورسعيد 90 دقيقة.

- خط طنطا/ المنصورة/ دمياط 45 دقيقة.

- خط قليوب/ شبين القناطر/ الزقازيق / المنصورة 45 دقيقة.

وتعتذر الهيئة القومية للسكة الحديد، لمستقلي القطارات، عن هذه التهديات المتوقعة، في بعض مواقع المشروعات الحديثة الجاري تنفيذها، من إنشاء كباري علوية وأنفاق وصيانة السكة الحديد والقطبان، وتهيب الهيئة المسافرين باتخاذ تدابير السلامة والاستعدادات كافة بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.