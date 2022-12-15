تفاصيل إنقاذ أتوبيس من التدمير على شريط السكة الحديد بالسويس.. سائق قطار يقظ

أنقذت العناية الإلهية، ويقظة سائق قطار السويس المتجه إلى الإسماعيلية، فجر اليوم الخميس، أتوبيسا من كارثة محقققة، وذلك حال عبوره خط السكة الحديد من مزلقان غير شرعي أمام المنطقة الصناعية القديمة.

أتوبيس على القضبان

وقال مصدر بالسكة الحديد، إن السائق جمال بشندي كان يقود القطار المنطلق من محطة السويس، في الخامسة فجراً، ومعه مشرف القطار مصطفى حجازي، وفوجئ أثناء وصوله إلى المنطقة الصناعية القديمة على طريق «السويس- الإسماعيلية» بأتوبيس متوقف على شريط القطار، فأوقف «بشندي» حركة المسير.

وقال شهود عيان، إن الأهالى دفعوا الأتوبيس الذى كان فارغاً من الركاب، حيث كان سائقه يحاول المرور من مزلقان غير شرعي بالمنطقة، لكن الحافلة توقفت على شريط السكة الحديد، مشيرين إلى أن يقظة سائق القطار منعت وقوع حادث غير محمود العواقب.

ممر غير شرعي

وكان اللواء عبد الرحمن هريدي، مدير أمن السويس، تلقى بلاغاً من شرطة النجدة، يفيد توقف قطار «السويس- الإسماعيلية» فجراً بشكل اضطراري أمام المدينة الصناعية القديمة، لتوقف أتوبيس على شريط القطار، وهو يحاول المرور من مزلقان غير شرعي.

وانتقلت قوات الأمن لموقع البلاغ، وتبين تعطل أحد الأتوبيسات على خط السكة الحديد، وأن العناية الإلهية ويقظة سائق القطار أنقذت الحافلة من التحطيم، وأنقذت سائقه، وقام الأهالي بدفع الاتوبيس.