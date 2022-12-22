«السكة الحديد» تجري أعمال تطوير للمحطات والإشارات والمزلقانات «صور»

تشهد السكة الحديد في مصر أعمال تحديث وتطوير خلال الفترة الأخيرة، تشمل تجديد المزلقانات والمحطات والأرصفة والإشارات، لتعمل بشكل إلكتروني، بدلًا من الغلق اليدوي البشري.

وتنشر «الوطن» عددًا من الصور لمحطات السكة الحديد قبل وبعد التطوير، وكذلك الأرصة والمزلقانات وإشارات وحدات التحكم؛ إذ انتهت وزراة النقل والمواصلات من تطوير الإشارت بخط القاهرة/ الإسكندرية بطول يصل إلى 208 كيلو مترات.

اتخاذ التدابير والسلامة أثناء عبور المزلقانات

في السياق ذاته، تهيب وزارة النقل والمواصلات بضرور اتخاذ التدابير والسلامة والحذر أثناء عبور المزلقانات، مع ضرورة الالتزام بتعليمات هيئة السكة الحديد وعبور المشاة بعد فتح المزلقان ومرور القطار، وعدم اقتحامه، أو السير عكس الإتجاه، للحفاظ على الأرواح وسلامتها.

يأتي ذلك في إطار الحملة الموسعة التي أطلقتها وزارة النقل تحت عنوان «سلامتك تهمنا»، لتوعية الركاب والمواطنين من السلوكيات السلبية عند استخدام مرافق السكك الحديدية للمحافظة على أرواحهم من الإزهاق، وعلى الملكية العامة للدولة.