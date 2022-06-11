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محمود مسلم

رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مشروع كباري شربين ضمن أعمال تطوير المزلقانات

كتب:

محمد مجدي
04:19 م | السبت 11 يونيو 2022
جانب من الجولة

جانب من الجولة

خلال زيارته لمحافظة الدقهلية لتفقد المشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في مركز شربين، حرص رئيس الوزراء على متابعة أعمال تنفيذ مشروع كباري شربين، التابع لوزارة النقل، ممثلة في الهيئة العامة للطرق والكباري، على الرغم من أن المشروع لم يكن مدرجا في الزيارة، حيث نزل رئيس الوزراء من الأتوبيس المخصص للزيارة ومرافقوه لتفقد المشروع.

 

وأكد مهندسو الموقع أن مشروع كباري شربين يأتي ضمن أعمال تطوير المزلقانات، حيث تم التخطيط لإنشاء 3 كباري علوية وهي «كوبري أعلى مزلقان سواقي العرب، وكوبري المرور وكوبري نزلة الدبوسي»؛ وذلك من أجل تحقيق السيولة المرورية داخل مدينة شربين وإلغاء التقاطعات بين الطرق وخطوط السكك الحديدية.

كما تم التوضيح بأنه تم البدء في أعمال كوبري سواقي العرب، ويبلغ طول الكوبري 405 أمتار وبعرض 20 مترا، وتشمل الأعمال إنشاء «لوب» بطول 400 متر لربط محور شربين على النيل بكوبري سواقي العرب؛ وذلك لمنع أي تقاطع سطحي مع المزلقان.

وأشار المهندسون إلى أن تلك الكباري تدخل ضمن أعمال  مشروع تطوير ورفع كفاءة محور  دمياط - المنصورة - المحلة - طنطا غرب النيل، والذي تشمل مرحلته الأولى المسافة من دمياط حتى شربين بطول 38 كم (أحد طرق مبادرة «حياة كريمة»)، حيث تم تكليف 5 شركات لسرعة إنجاز الأعمال، وجار العمل بنظام إعادة تدوير طبقات الرصف FDR .

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.