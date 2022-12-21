«السكة الحديد» تعلن تحديث موقع حجز التذاكر: ينطلق اليوم في ثوب جديد

أعلنت الهيئة العامة لسكك حديد مصر، الانتهاء من إعادة تحديث الموقع الإلكتروني الخاص بحجز تذاكر السفر، وانطلاقه بشكله الجديد، بداية من اليوم الأربعاء، وذلك في إطار سياسة التطوير والتحديث التي تتبعها الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وأوضحت الهيئة في بيان عنها، أنّ الحجز على الموقع يبدأ بالقطارين رقمي 905 / 916 «القاهرة - الإسكندرية» والعكس، وقطاري 980 / 981 «القاهرة - أسوان» والعكس، لحجز تذاكر سفر يوم 5 يناير المقبل، على أن يتم إداراج باقي القطارات تباعا، وللموقع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر من هنـــــا.