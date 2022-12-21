فيلم «تحت تهديد السلاح» يربح 7.6 مليون جنيه في 7 أسابيع عرض

حقق الفنان حسن الرداد، نجاحا كبيرا بفيلمه الجديد «تحت تهديد السلاح»، الذي احتل المركز الأول بين الأفلام المنافسة في دور العرض.

إجمالي إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي في تصريحات لـ«الوطن»، إنّ الفيلم حقق إيرادات وصلت إلى 7 ملايين و594 ألف جنيه، منذ طرحه بدور العرض قبل نحو 7 أسابيع، وجاء الفيلم في المرتبة الأولى متفوقا على 8 أفلام أخرى تتنافس بدور العرض.

إيرادات فيلم «تحت تهديد السلاح»

تدور قصة فيلم تحت تهديد السلاح، في إطار من الأكشن والإثارة، حيث تبدأ الأحداث بجريمة قتل، ورجل يبحث عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغيّر حياته بالكامل.

وعقب نجاح فيلم «تحت تهديد السلاح» جماهيريا، أعلن الفنان حسن الرداد عرضه في ألمانيا، بعد غياب الأفلام المصرية لنحو 60 عاما عن دور العرض هناك، حيث كان آخر فيلم مصري عرض في ألمانيا هو «جميلة» للراحل يوسف شاهين.

أبطال فيلم «تحت تهديد السلاح»

فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد، ومي عمر، وشيرين رضا، وعمرو عبدالجليل، وبيومي فؤاد، وعباس أبوالحسن، وهلا السعيد، وجوري بكر، وأحمد بدير، وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف فتحي عبدالوهاب، من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.