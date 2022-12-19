«تحت تهديد السلاح» يحصد 95 ألف جنيه في 24 ساعة.. وحسن الراداد يتصدر

يواصل فيلم «تحت تهديد السلاح»، للفنان حسن الرداد، الاحتفاظ بالصدارة في شباك التذاكر، حيث احتل المركز الأول، بفارق كبير بين الأفلام الأخرى المنافسة.

وكشف الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، حجم الإيرادات التي حققها الفيلم، أمس الأحد، موضحًا أنه حقق 95 ألف جنيهًا فقط، لتتجاوز إجمالي إيراداته 7 ملايين جنيه، في 7 أسابيع تقريبًا.

أبطال وأحداث «تحت تهديد السلاح»

يُشارك في بطولة فيلم تحت تهديد السلاح، إلى جانب حسن الرداد، كل من: شيرين رضا ومي عمر وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعمرو عبد الجليل، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي، وتدور الأحداث في إطار الأكشن والإثارة، بدءا من جريمة قتل حدثت بالفعل، إذ يبحث رجل عن حبيبته السابقة، فيجدها ويقرر الزواج منها، وبعدها تحدث مفاجأة تغير حياته بالكامل.

أفلام جديدة بالسينمات قريبًا

من المُقرر أن تستقبل دور العرض، أكثر من 8 أفلام جديدة، يغلب عليها الطابع الكوميدي، منها فيلم «المطاريد»، الذي يُشارك في بطولته كل من أحمد حاتم، تارا عماد ، محمد محمود، محمود الليثي، محمود البزاوي، دنيا سامي، طه دسوقي، مصطفى غريب، وحسن مالك، إياد نصار، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج ياسر سامي.