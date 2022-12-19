المؤبد لسائق اقتحم منزل واعتدى على سيدة تحت تهديد السلاح في طوخ

قضت محكمة جنايات بنها، بالسجن المؤبد لسائق، لاتهامه باقتحام منزل بقرية كفر الحصافة مركز طوخ، وتهديد زوجة صاحب المنزل، والتعدي عليها، وممارسة الرذيلة معها تحت تهديد السلاح، قبل أن يفر هاربا، حيث ألقي القبض عليه، واعترف بجريمته، وأحيل لمحكمة الجنايات.

أصدرت محكمة جنايات بنها، الحكم، برئاسة المستشار ياسر بدوى ابراهيم سنجاب رئيس المحكمة، وعضويه المستشارين وليد محمد صيره ومدحت مجدى مكى ومحمود عبد الحميد السعدنى، وأمانة سر نادر السقا.

إحالة المتهم لجنايات بنها

كان المستشار آدهم أسامة المحامي العام لنيابات شمال بنها الكلية، قد أحال المتهم «كريم م. ع.»، 20 سنة، سائق، إلى محكمة الجنايات، بعد اتهامه باقتحام منزل المجني عليها «أ. م.» بغير رضاها، وهددها بسلاح أبيض، وتعدى عليها، وأحرز بغير ترخيص سلاح أبيض مطواة.

أقوال شهود العيان في الواقعة

استمعت المحكمة، إلى أقوال المجني عليها، وزوجها، وشهود العيان، التي جاء فيها، بان المجني عليها، حال تواجدها بمسكنها، فوجئت بهجوم المتهم عليها، شاهرا في وجهها سلاح أبيض «مطواة»، مهدداً إياها، وتعدى عليها، ولاذ بالفرار حتى ألقي القبض عليه.

وكشفت التحريات السرية لمباحث مركز طوخ، برئاسة المقدم محمد فتحي، صحة الواقعة، بقيام المتهم بالتعدي على المجني عليها، رغما عنها.

فيما أقر المتهم في التحقيقات، بارتكابه الواقعة، على النحو المبين في شهادة الشهود، وتحريات المباحث، وأيد تقرير الطب الشرعي، ووقوع جريمة التعدي.