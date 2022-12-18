95 ألف جنيه إيرادات «تحت تهديد السلاح» في دور العرض خلال 24 ساعة

يواصل فيلم «تحت تهديد السلاح»، بطولة حسن الرداد، تصدر قائمة الإيرادات اليومية في شباك التذاكر المصري، وفقا للبيان الصادر عن شركة «دولار فيلم» للتوزيع، حيث حقق إيرادات عن يوم السبت وصلت لـ95 ألف جنيه، ليقارب إجمالي الإيرادات التي حققها الفيلم منذ طرحه في نوفمبر الماضي حاجز 7 ملايين جنيه.

وجاء في المركز الثاني فيلم «فضل ونعمة» للمخرج رامي إمام، والذي يجمع ماجد الكدواني وهند صبري، محققا إيرادات يومية قدرت بـ57 ألف جنيه، تلاه فيلم «هاشتاج جوزني» بطولة أمير المصري ومايان السيد، بـ36 ألف جنيه، ومازال فيلم «كيرة والجن» مستمر في العرض بدور العرض السينمائي منذ يونيو الماضي، وجاء في المركز الرابع بـ18 ألف جنيه.

الأفلام المصرية تحقق 233 ألف جنيه في دو العرض أمس

وبإيرادات 16 ألف جنيه، تواجد فيلم «بحبك» بطولة وإخراج تامر حسني في المركز الخامس، تلاه فيلم «عمهم» في المركز السادس بإيرادات 9 آلاف جنيه، ليصل بذلك إجمالي الإيرادات التي حققتها الأفلام المصرية في السينمات عن أمس السبت إلى 233 ألف جنيه.

6 أفلام جديدة ينتظرها الجمهور في 2023

وهناك عدد من الأفلام الجديدة من المقرر طرحها في السينمات خلال الفترة المقبلة، من بينها «دكتور جميل أخصائي تجميل» بطولة الفنان محمد هنيدي، وذلك في 28 ديسمبر الجاري، وبعدها بأيام يعرض فيلم «شلبي» بطولة الفنان كريم محمود عبدالعزيز.

ويعود الفنان رامز جلال إلى السينما بفيلم «أخي فوق الشجرة» المقرر طرحه في السينمات 18 يناير المقبل، وذلك في نفس اليوم مع فيلم «جروب الماميز» بطولة روبي، وفي 25 من الشهر نفسه يُطرح فيلما «المطاريد» و«اتنين للايجار».