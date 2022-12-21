مبادرات ومعارض لتوفير السلع ومواجهة المحتكرين في أسيوط

ترأس اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة لشهر ديسمبر، لمناقشة العديد من القضايا والملفات المهمة في ضوء تنفيذ توجيهات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور اللواء مهندس شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعميد علاء عبدالجابر سكرتير عام مساعد المحافظة واللواء محمود أبو الفتوح مساعد مدير أمن أسيوط والعميد محمد طنطاوي المستشار العسكري للمحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

تنفيذ قرارات مجلس الوزراء

واستهل المحافظ، الاجتماع بتأكيد ضرورة الالتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء، بإعطاء مهلة أسبوعين لجميع المنافذ والمحال التجارية، لإعلان أسعار مختلف السلع المعروضة لافتًا إلى أن المهلة بدأت من يوم 14 ديسمبر ومستمرة حتى يوم 28 ديسمبر الجاري، لافتًا إلى أنه سيكون هناك حملات مكثفة لمتابعة هذه القرارات وتنفيذ إجراءات عقابية حاسمة ضد المنافذ غير الملتزمة حرصًا على تحقيق الصالح العام.

ووجه المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بالتنسيق مع التموين وجهاز حماية المستهلك وتكثيف الحملات على الأسواق والتعامل بمنتهى الحسم مع أية محاولة لإخفاء السلع والتعامل الفورى مع أية محاولة للتخزين أو احتكار السلع ومصادرتها فورًا، والتحفظ على السلع التي يتم إخفائها والمخزنة بصورة مقصودة بالمخازن، لإحداث إرباك بالأسواق، وبيعها في منافذ المحافظة بأسعار مخفضة.

فتح شوادر ومنافذ بيع

وأشار المحافظ إلى أهمية عمل المبادرات المجتمعية وفتح الشوادر ومنافذ البيع، لتوفير السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، مؤكدًا الاستمرار لتوسع وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة بالمجان لإقامة العديد من الشوادر والمنافذ، بما يساهم في وصول السلع للمواطنين وبشكل دائم، موضحًا أن المحافظة ستنسق مع الأجهزة المعنية لإقامة معارض «أهلا رمضان» مبكرًا لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان الكريم تنفيذا لتوجهات القيادة السياسية.

كما شدد«سعد» على وكيلي وزارتي الزراعة والتموين بالتنسيق الكامل مع رؤساء الوحدات المحلية والتعامل بكل حسم مع أي مخالف بالتعدي على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، بالبناء المخالف، على أن يتم إيقاف الدعم التمويني ودعم الأسمدة للمخالفين، وتنفيذ الإزالة الفورية في المهد لأية مخالفة ومتابعة مخرجات منظومة المتغيرات المكانية، موجهًا مسؤولي الزراعة بإعداد تقرير شهري بحالات التعدي، موضح به بيانات المتعدين الشخصية وإرسالها للتموين تمهيدًا لاتخاذ إجراءات فورية ضدهم.

ووجه أيضًا بضرورة تقديم كامل الدعم لإنجاح حملة طرق الأبواب لتنظيم الأسرة، التي تهدف إلى توفير تغطية سكانية من خلال الزيارات المنزلية لمتابعة السيدات وإتاحة الخدمة لهن في منازلهن سواء كن مستخدمات لوسائل تنظيم الأسرة أو غير مستخدمات لها، وإتاحة هذه الخدمات بالمجان، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي بأهمية تلك الخدمات في الحفاظ على صحة الطفل والأم والأسرة.

مجابهة موسم الأمطار

كما كلف المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية بضرورة الاستعداد والجاهزية التامة لمجابهة موسم الأمطار وتكثيف المرور الميداني لمراجعة مخرات السيول والعمل على تطهيرها ومراجعة كافة خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة وأعمال الحماية من السيول والمرور على مراكز الإغاثة وغيرها، والتأكد من جاهزية المعدات وإجراء الصيانة الدورية لها.

وفيما يخص قانون المحال العامة الجديد، شدد المحافظ على رؤساء المراكز والأحياء بتقديم كافة التسهيلات اللازمة وتبسيط الإجراءات المقدمة للمواطنين من خلال وحدات إصدار التراخيص بالمراكز التكنولوجية، مكلفًا بسرعة الانتهاء من حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بنطاق المحافظة لاتخاذ الإجراءات القانونية وفقًا للقانون الجديد، وضرورة متابعة مشروعات الخطة الاستثمارية موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد الميداني لمتابعة تنفيذ الخطة ودفع منظومة العمل لتذليل العقبات أمام الشركات المنفذة لمشروعات الخطة، لتسريع معدلات الأداء لتحقيق تنمية على أرض المحافظة.