محافظ أسيوط: منافذ جديدة للسلع بأسعار مخفضة.. وتكثيف حملات منع الاحتكار

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمناقشة عدد من الملفات والقضايا المهمة، بحضور الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وبمشاركة باقي المحافظين.

توفير السلع والمنتجات بأسعار مخفضة

استهل رئيس الوزراء الاجتماع، بحسب بيان المحافظة، بالإشارة إلى إنه في ضوء الظروف غير المسبوقة التي تمر بها دول العالم أجمع ومصر من بينها، فإن هناك بعض الملفات والموضوعات التي يتم متابعتها بصورة دورية، وعلى رأس ذلك ما يتعلق بتوافر السلع والمنتجات المختلفة بكميات وأسعار مناسبة.

وشدد على ضرورة القيام بالمتابعة اليومية، من خلال مختلف الجهات المعنية، ومنح مهلة أسبوعين لأصحاب المحال، بأن تقوم بوضع أسعار على مختلف السلع، وأن تكون للسلع الاستراتيجية التي تمس حياة المواطنين مدى سعري، بما يضمن عدم المبالغة من جانب بعض التجار في تسعيرها، على أن يتم التوافق على المدى السعرى الخاص بهذه السلع الاستراتيجية مع الغرف التجارية والمصنعين.

تكثيف حملات الرقابة

قال محافظ أسيوط، أنه يجري تنفيذ رئيس الوزراء بالتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لتعطيش الأسواق أو إخفاء السلع وتكثيف حملات الرقابة والمتابعة على الأسواق، لمنع احتكار السلع الغذائية والتعامل بكل حسم مع المخالفين أو محتكري السلع، بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتعامل الفوري مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع.

وأوضح المحافظ، أنه جارى التنسيق لتنفيذ العديد من المعارض وفتح منافذ جديدة والاستعداد لفتح معارض «أهلاً رمضان»، لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة قبل شهر رمضان الكريم، وإتاحة مختلف الأماكن اللازمة لإقامة الشوادر ومنافذ بيع السلع والمنتجات، فى إطار جهود الدولة للتوسع في إقامة المزيد من تلك المنافذ، بما يسهم في وصول السلع للمواطنين بأسعار مناسبة من خلال المبادرات المختلفة.

استمرار تطبيق قانون المحال العامة الجديد

أكد استمرار تطبيق قانون المحال العامة الجديد، واستمرار تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الحصول على تراخيص المحال العامة بالمحافظة، مع بدء العمل بالمنظومة الحديثة لتطبيق قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ولائحتة التنفيذية بالمحافظات، وتجهيز عدد 16 مركزا للتراخيص بجميع مراكز وأحياء المحافظة وفرع جهاز المشروعات المتوسط والصغيرة ومتناهية الصغر ومدينتي أسيوط الجديدة وناصر الجديدة، في إطار سعي الدولة المصرية لإرساء مناخ جاذب للاستثمار وتحقيق طفرة إيجابية في المعدلات الاقتصادية في مصر، وفتح مجالات جديدة للاستثمار وزيادة إيرادات الدولة.

واشار إلى استمرار حصر المحال المرخصة وغير المرخصة بمختلف مراكز وأحياء المحافظة، بهدف تراخيص جميع المحال العامة على مستوى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتبسيط الإجراءات التي يقوم بها طالب التراخيص، بالتعامل من خلال جهة واحدة، هي مركز إصدار التراخيص وفق معدل زمنى مناسب لا يتجاوز 90 يوماً على أقصى تقدير.

ولفت المحافظ إلى إلى أنه تم أيضًا تصميم منظومة إلكترونية بالتنسيق مع وزارات المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لإتاحة تقديم طلبات الترخيص من خلال شبكة الإنترنت، وكذا ربط اللجنة العليا للتراخيص بجميع مراكز التراخيص الموجودة والمزمع إنشاؤها على مستوى الجمهورية.

مواجهة التعديات علي الأراضي الزراعية

أضاف المحافظ، أن الاجتماع تناول التشديد على التعامل مع أي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية، والتعامل بكل حسم مع أى مخالف بالتعدي على تلك الأراضي، وإيقاف الدعم التمويني المقرر له، وكذا دعم الأسمدة وخلافه، مؤكدًا ضرورة متابعة مخرجات منظومة التغيرات المكانية والتعامل على الفور مع أي حالة تعدي على الأراضي الزراعية، فضلًا عن استعراض أهم الخطوات التي تم اتخاذها في إطار تحصيل مستحقات الدولة من الوحدات السكنية المقامة ضمن مشروعات إسكان «بديل العشوائيات».

وفي هذا الإطار كلف الدكتور مصطفى مدبولي، بأن يتم إعداد خطة متكاملة لاستخدام المتحصلات في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة، ورفع كفاءة العقارات أوالمناطق المقامة بها، من خلال إنشاء صندوق يخصص لهذا الغرض، للإنفاق على صيانة تلك الوحدات التي كلفت الدولة مليارات الجنيهات، حتى لا تتحول إلى مناطق عشوائية مرة أخرى، استمرارا لتوفير حياة كريمة ولائقة لقاطني تلك الوحدات، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن.

وتناول الاجتماع مناقشة استعدادات المحافظات لمواجهة الأمطار والسيول مشيرًا إلى أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية ومختلف أجهزة الدولة بهذا الشأن على أن يتم متابعة التنسيق مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية ومركز التنبؤ بفيضان النيل وغيرها من الجهات المختصة.

مواجهة موسم الأمطار

أعلن المحافظ، انتهاء كل الاستعدادات بالمحافظة، والجاهزية لمجابهة موسم الأمطار، من خلال إعداد خطط وسيناريوهات التعامل مع الأمطار المحتملة، وأعمال الحماية من السيول والمرور على مراكز الإغاثة وغيرها.

وحضر «الفيديو كونفرانس» مع المحافظ بالديوان العام، اللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، ومحمد إسماعيل وكيل وزارة التموين، والمهندسة إيمان على محمود مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس عبد الحكيم عبد الله وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ويحيى زكريا مدير إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة، وممدوح جبر مدير إدارة المتابعة الميدانية بالمحافظة.