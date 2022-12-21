تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس في معبد الكرنك «فيديو»

وسط احتفالات وحالة من الترقب لرؤية إبداع المصريين القدماء، شهد معبد الكرنك تعامد الشمس في السادسة والنصف من صباح اليوم؛ إذ أشرقت الشمس موازية للمحور الرئيسي لمجمع معابد الكرنك بالأقصر، ولتتعامد على قدس الأقداس معلنة حلول الانقلاب الشتوي الذي يحدث في نفس اليوم عند الساعة 11:48 مساءً.

تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد الكرنك

وعرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وهدير أبو زيد، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «تعامد الشمس على مقصورة قدس الأقداس بمعبد الكرنك»، وجاء في التقرير، أنّ تعامد الشمس على معبد الكرنك يعد إعلان بداية الشتاء، بجانب أنه احتفال بميلاد الملك رع الكبير، والذي يشهد تنظيم فعاليات رصد الظاهرة ببهو الأعمدة في المعبد بمحافظة الأقصر.

ظاهرة التعامد تستمر نحو 10 دقائق

وتكشف ظاهرة تعامد وشروق الشمس على المعابد المصرية، اهتمام القدماء المصريين بالحركة الظاهرية للشمس حول الأرض.

وكان المصريون يشيدون المعابد مواجهة للشمس، لتسجيل ظاهرة فلكية أو حدث يسجل مولد الإله، أو لتسجيل أحداث فلكية كما في معبد أبو سمبل الكبير بأسوان، والذي يسجل فيه التعامد بدء فصلي الزراعة والحصاد.

كما أنّ ظاهرة التعامد تستمر نحو 10 دقائق؛ إذ تدخل الشمس من الشرق، وتحديدا من اتجاه البوابة البطلمية، ثم تتسلل لمنطقة صالة الأعمدة بطريقة ساحرة وتقع على المشاهد المرسومة على الحوائط، فتظهر بشكل مميز حتى تصل لقدس الأقداس.