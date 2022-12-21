ألف سائح مصري وأجنبي يشهدون ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك

قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار إن أكثر من ألف سائح مصري وأجنبي حرصوا على التواجد أمام معابد الكرنك بالأقصر منذ الصباح الباكر لمشاهدة ظاهرة تعامد الشمس، حيث أشرقت الشمس على محور المعابد في تمام الساعة السادسة و31 دقيقة صباحا بدءا من البوابة الشرقية مرورا بقدس الأقداس وكافة محاور المعبد حتى البوابة «البيلون»، الرئيسية.

مشاركة المركز القومي للبحوث الفلكية

وأكدا أن منطقة آثار الكرنك نظمت دخول الزائرين خلال الظاهرة الفريدة بما يسمح بالاستمتاع بمشاهدتها وتجنب أي تكدس، فيما أشار الدكتور فتحي ياسين مدير عام آثار مصر العليا، إلى مشاركة المركز القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، في رصد هذه الظاهرة عن طريق توفير تليسكوبات فلكية صغيرة تتيح لزائري المعبد رصد الظاهرة عن قرب.

شروق الشمس على المحور الرئيسي للكرنك

تجدر الإشارة إلى أن المركز المصري الفرنسي لدراسة معابد الكرنك أول من قام برصد هذه الظاهرة حيث ثبت علميا أن المحور الأساسي لمعابد الكرنك موجه ناحية الشرق وأن شروق الشمس على المحور الرئيسي للكرنك دليل على بداية فصل الشتاء رسميا.