مئات السائحين يتابعون ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك «صور»

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الأربعاء، ظاهرة تعامد الشمس على معابد الكرنك، مع بدء الانقلاب الشتوي وحلول فصل الشتاء، بحضور محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، ومحمد عبدالقادر خيري، نائب محافظ الأقصر، والدكتور فتحي ياسين، رئيس قطاع آثار مصر العليا، والمئات من السائحين الأجانب والمصريين، واستمتع الحضور بمتابعة شروق الشمس التي بزغت من بين قدس أقداس المعبد، وسط أجواء احتفالية.

معابد الكرنك تشهد 3 ظواهر فلكية

وأوضح أيمن أبو زيد، رئيس جمعية التنمية السياحية والأثرية، أن معابد الكرنك الفرعونية تشهد 3 ظواهر فلكية، على مدار العام، الأولى هي تعامد شمس الظهيرة التي تحدث بالتزامن مع الانقلاب الشمسي وبداية فصل الصيف، وذلك يوم 21 يونيو من كل عام، والثانية هي تعامد شمس الصباح معلنة بداية فصل الشتاء، وذلك في شهر ديسمبر من كل عام، والظاهرة الثالثة، ما يسمى بتعامد القمر الأزرق على معبد الإله خنسو، إله القمر لدى المصريين القدماء.

الظواهر الفلكية دليلا على تقدم المصريين

وأشار أبو زيد، إلى أنه تم اكتشاف الظاهرة أول مرة عام 1998، وجرى الاحتفال بها للمرة الأولى في عام 2011: «نجحنا في وضع تلك الظاهرة المهمة ضمن الأجندة السياحية المصرية في الأقصر»، مؤكدًا أن المعابد الفرعونية تشهد عدداً من الظواهر الفلكية الفريدة، التي تشير وفق آراء علماء المصريات، إلى تقدم القدماء المصريين وتفوقهم في علم الفلك.